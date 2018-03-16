سقوط طائرة عسكرية أميركية غرب العراق

طائرة هليكوبتر أميركية من طراز بلاك هوك، أرشيفية

الشارقة 24 – رويترز:



قالت القيادة المركزية الأميركية في بيان يوم الخميس، إن طائرة عسكرية أميركية تقل جنوداً سقطت في غرب العراق.



وأضاف البيان، "تتعامل فرق الإنقاذ مع الموقع الذي سقطت فيه الطائرة في الوقت الحالي" مشيراً إلى أنه لا توجد تفاصيل أخرى حتى الآن.



ووفقاً لما ذكره مسؤول أميركي استناداً إلى تقارير أولية فإن من المعتقد أن الطائرة هليكوبتر من طراز "إتش.إتش-60" وسقطت قرب القائم في محافظة الأنبار قرب الحدود السورية.



وقال المسؤول لرويترز: إن الطائرة كانت تقل سبعة أشخاص وإن من "المرجح" أن يكون قد سقط قتلى.