واشنطن تعاقب روسيا لتدخلها في "الانتخابات"

الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالبيت الأبيض في واشنطن، أرشيفية

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أعلنت الإدارة الأميركية الخميس، فرض عقوبات على أبرز أجهزة الاستخبارات الروسية، و19 شخصاً تتهمهم بمحاولة التأثير على نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2016 والضلوع في هجومين معلوماتيين منفصلين.

وتستهدف العقوبات خمسة كيانات و19 شخصية، بينهم جهاز الأمن الفدرالي، أبرز أجهزة الاستخبارات الروسية، وجهاز الاستخبارات العسكرية، بالإضافة إلى 13 شخصية تم توجيه الاتهام لهم من قبل المحقق الخاص الأميركي روبرت مولر الذي يحقق في تدخل روسي في الانتخابات.

وفرضت عقوبات أيضاً على أفراد لدورهم في الهجوم الإلكتروني "بيتيا"، وفي محاولة مستمرة لقرصنة نظام توزيع الطاقة الأميركي.

ويأتي فرض العقوبات رغم نفي ترامب المتكرر أن تكون روسيا حاولت التأثير على نتيجة الانتخابات لصالحه، خشية أن يؤدي ذلك إلى التشكيك بفوزه على هيلاري كلينتون.

وتعليقاً على العقوبات، قالت آيمي كلوبوشار السناتورة الديموقراطية البارزة "أخيراً، استغرق الأمر 14 شهراً".

وتابعت "الآن علينا حماية انتخاباتنا المرتقبة".

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين، إن القرار يظهر بأن الإدارة تواجه وتتصدى لأنشطة معلوماتية روسية مؤذية، تشمل محاولتها التدخل في الانتخابات الأميركية، وعمليات قرصنة معلوماتية مدمرة وتدخلات تستهدف بنى تحتية حساسة".

وأضاف إن هذه العقوبات المحددة الأهداف هي جزء من مساع أكبر للتصدي للهجمات الصادرة من روسيا".