6 قتلى في تحطم مروحية عسكرية في السنغال

الشارقة 24 – أ.ف.ب:



أعلن الجيش السنغالي مقتل 6 أشخاص وإصابة 14 آخرين بجروح، بينهم 3 جروحهم خطرة، إثر تحطم مروحية عسكرية كانت تقل مدنيين وعسكريين في جنوب البلاد مساء الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الجيش الكولونيل عبدو ندياي لوكالة فرانس برس إن المروحية كانت في مهمة لنقل جثمان إلى زيغوينشور في كازامانس (جنوب) وسقطت في ساعات المساء الأولى قبالة سواحل ميسيراه وسط مستنقعات المنغروف وهي نباتات تنمو في مستنقعات مياهها مالحة.

وأضاف أن المروحية كان على متنها 20 شخصاً "هم طاقم من 4 أفراد ومدنيون"، مشيراً إلى أن السكان المحليين "أنقذوا بواسطة مراكبهم المصنوعة من جذوع الأشجار 7 ركاب"، في حين تولت فرق الإنقاذ البحث عن المفقودين الـ 13 الذين ما لبثت أن عثرت عليهم.