مسيرات طلابية في أميركا استنكاراً لحوادث إطلاق النار

الشارقة 24 – أ ف ب:



خرج الطلاب في أنحاء الولايات المتحدة، في مسيرات الأربعاء، تلبية لدعوة وطنية للمطالبة بتشديد قوانين الأسلحة، لمنع تكرار حوادث إطلاق النار كالمجزرة التي وقعت الشهر الماضي، في ثانوية في فلوريدا، وأودت بحياة 17 شخصاً.



وتجمع مئات الطلاب من مدارس منطقة واشنطن أمام البيت الأبيض، وهم يهتفون "كفى" رافعين لافتات تدعو إلى حماية الناس.



وشارك طلاب في مدن عدة في دقيقة صمت تكريماً لـ 14 طالباً وثلاثة موظفين قضوا في إطلاق النار في ثانوية مارجوري ستونمان دوغلاس، بمدينة باركلاند في ولاية فلوريدا.



وخرج الطلاب من صفوفهم، للمشاركة في مسيرة حددت مدتها بـ 17 دقيقة، تمثل دقيقة لكل من الضحايا، لكن سرعان ما تبين أن العديد من الطلاب في مدارس على الساحل الشرقي، قرروا عدم العودة إلى الصفوف والتظاهر عوضاً عن ذلك.