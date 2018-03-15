ترامب يختار معلقاً تلفزيونياً ليكون كبير مستشاريه الاقتصاديين

الشارقة 24 – رويترز:



قال المعلق التلفزيوني والمحلل الاقتصادي المحافظ لاري كودلو، يوم الأربعاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اختاره ليصبح كبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، خلفاً لجاري كوهن الذي استقال، الأسبوع الماضي.



وأضاف كودلو "الرئيس عرض علي المنصب مساء أمس وأنا قبلته"، وتابع أنه يعتقد أن إعلاناً رسمياً بتعيينه في منصب مدير المجلس الاقتصادي القومي قد يصدر، يوم الخميس.



وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن ترامب تحدث إلى كودلو "70 عاماً"، يوم الثلاثاء، لكنها لم ترغب أن تؤكد أن الرئيس عرض عليه المنصب.