أوروبا تقدم 3 مليارات يورو لتركيا لاستقبالها لاجئين سوريين

الشارقة 24 – أ ف ب:



أعطت المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، الضوء الأخضر لمنح تركيا مساعدة ثانية، بقيمة ثلاثة مليارات يورو، لاستقبالها ملايين اللاجئين السوريين، في موقف يكشف الحرص على إبقاء علاقة ولو في حدها الأدنى مع أنقرة، رغم التوتر القائم بين الطرفين.



وتأتي هذه المساعدة، على غرار المساعدة الأولى التي كانت بالقيمة نفسها، في إطار الاتفاق الموقع بين الطرفين في مارس 2016، وأتاح الحد بشكل واسع من تدفق المهاجرين إلى الشواطئ اليونانية، ومنها إلى بلدان أوروبية أخرى.



وتشمل هذه المساعدة عامي 2018 و2019، إلا أنها لا تزال بحاجة لنقاش داخل الاتحاد الأوروبي، لأن بعض الدول الأوروبية لا تزال ترفض تقديم ثلثي هذا المبلغ، كما تطالب بروكسل.