الأمن الروسي يعتقل 60 شخصاً يعملون لتجنيد عناصر لـ "داعش"

الشارقة 24 – وام:



ألقى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، الثلاثاء، القبض على 60 شخصاً في العاصمة موسكو وضواحيها كانوا يعملون على تجنيد عناصر لـ " داعش" الإرهابي، لغرض إرسالهم الى العراق وسوريا.

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان له أنه قام بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية بإحباط نشاط هذه المجموعة الإجرامية في موسكو وضواحيها والتي كانت تعمل على تجنيد أنصار لتنظيم "داعش".

ولفت البيان إلى أنه خلال عمليات التفتيش في 17 منزلاً تم العثور على 3 مختبرات لتزوير الوثائق وعدد كبير من الأختام وطوابع تشير إلى عبور حدود الدولة الروسية واستمارات بطاقات دائرة الهجرة الروسية وأصول ونسخ جوازات السفر للدول الأجنبية.