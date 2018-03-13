ترامب: روسيا شاركت في محاولة قتل جاسوس سابق ببريطانيا

الشارقة 24 – رويترز:

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه يعتقد أن روسيا شاركت في محاولة قتل جاسوس سابق في بريطانيا، موضحاً أن بلاده ستدين موسكو إذا ما تأكد هذا الأمر بشكل قاطع.

وأضاف ترامب للصحافيين "يبدو لي أن روسيا ضالعة في الحادث، وفقا لكل الأدلة المتوافرة".

وأوضح ترامب "بمجرد التوصل إلى الحقائق مباشرة، إذا اتفقنا معها، سوف ندين روسيا أو أي جهة أخرى".

وعُثر على ضابط المخابرات العسكرية الروسي السابق سيرجي سكريبال (66 عاماً)، الذي تجسس لحساب بريطانيا، وابنته يوليا (33 عاماً) فاقدي الوعي على مقعد في مدينة ساليسبري في الرابع من مارس الجاري.

ولا يزال سكريبال وابنته في حالة خطيرة بالمستشفى.

ونفت موسكو مراراً تورطها في تسميم سكريبال واتهمت بريطانيا بالترويج لدعاية مناهضة لروسيا.