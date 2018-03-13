تيلرسون: هناك عدة خطوات ضرورية لمحادثات أميركا مع كوريا الشمالية

الشارقة 24 – رويترز:

خلال زيارة للعاصمة النيجيرية أبوجا، قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون: إن هناك عدة خطوات ضرورية للاتفاق على مكان ونطاق المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

ويشارك تيلرسون في مناقشات داخل الإدارة الأميركية بشأن اجتماع محتمل بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وقال الوزير الأميركي: إن المناقشات لا تزال في مرحلة مبكرة جداً وإن كوريا الشمالية لم تتحدث إلى واشنطن مباشرة لكنها تتوقع أن تسمع منها شيئاً.

ولم يوضح تيلرسون الخطوات الضرورية للمحادثات، ورفض التعليق بشأن الأماكن المحتملة لها.

وستكون تلك أول مقابلة مباشرة بين زعيمين للبلدين وربما تشكل انفراجه كبيرة في جهود تخفيف التوتر بسبب برنامج كوريا الشمالية للأسلحة النووية.