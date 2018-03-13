المكسيك: مقتل نحو 30 مرشحاً للانتخابات المقررة في يوليو

الشارقة 24 - د ب أ:

أفاد وزير الداخلية المكسيكي ألفونسو نافاريتي، الإثنين، بأن نحو 30 مرشحاً للانتخابات التي ستجرى في المكسيك في يوليو قد قتلوا بالفعل.

وأضاف نوفاريتي أن معظم المستهدفين كانوا يأملون في التنافس على مقاعد برلمانية إقليمية ورئاسة بلديات، وأن ولاية جويريرو، جنوب غربي البلاد، كانت واحدة من أسوأ الولايات المتضررة من العنف.

في أول يوليو، سينتخب المكسيكيون رئيساً جديداً، وأعضاء البرلمان بمجلسيه والبرلمانيين الإقليميين، و8 من حكام ولايات ورؤساء البلديات، بما في ذلك مدينة مكسيكو سيتي.

وغالبا ما تسعى العصابات الإجرامية إلى السيطرة على السياسة خاصة على المستوى المحلي، وتستهدف السياسيين الذين قد يتخذون إجراءات ضدهم.