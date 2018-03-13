مقتل 5 أشخاص جراء حريق في فيلا سكنية جنوبي فيتنام

الشارقة 24 - د ب أ:



قالت الشرطة الفيتنامية، الثلاثاء، إن 5 أشخاص، بينهم طفلان، لقوا حتفهم جراء حريق في فيلا قديمة في مدينة دالات السياحية جنوبي فيتنام.

واندلع الحريق حوالي الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (1200 بتوقيت جرينتش)، وفقاً لما ذكره بوي دوك رو نائب رئيس شرطة المدينة، مشيراً إلى أن الشرطة لم تحدد بعد سبب الحريق.

وأفاد موقع (فنيكسبريس) الإخباري بأن رجلاً يدعى نجوين فان ثانج (42 عاماً)، وزوجته وطفليه وصديق للأسرة لقوا حتفهم في الحريق.

وذكرت تقارير أن تلك الأسرة كانت من بين حوالي 10 أشخاص يعيشون في الفيلا، المملوكة للدولة.

وتم استدعاء حوالي 100 من رجال الإطفاء في أكثر من 10 سيارات إطفاء لإخماد الحريق، الذي تم إخماده بعد ساعتين.