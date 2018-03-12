سكان عفرين يهجرون منازلهم بحثاً عن ملاذ آمن

الشارقة 24 – رويترز:

شوهدت أعداد كبيرة من العائلات السورية تحمل متعلقاتها خلال فرارهم من عفرين، تحت وطأة الحملة التركية المستمرة ضد مقاتلين أكراد في شمال غرب سوريا.

وفي مقطع فيديو حصلت عليه رويترز، شوهد مدنيون وهو يحملون أمتعتهم على متن شاحنات وجرارات في طريقهم إلى قرية زيارة وجبل الأحلام.

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن القوات التركية وصلت إلى مشارف المدينة بعد أسابيع من بدء هجوم ضد وحدات حماية الشعب تسبب في نزوح الآلاف من المدنيين بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

وشنت أنقرة حملتها على منطقة عفرين الواقعة على حدودها في يناير بهدف طرد وحدات حماية الشعب التي تراها امتداداً لحزب العمال الكردستاني، الذي يقود تمرداً داخل تركيا منذ ثلاثة عقود.

وخلال الحملة، تمكنت تركيا من بسط سيطرتها على كل المناطق الحدودية لعفرين الملاصقة لها بما في ذلك عدد من البلدات الصغيرة وعدد كبير من القرى.