روسيا تنتج أحدث الصواريخ البالستية العابرة للقارات

الشارقة 24 – وام:

أعلن مجمع الصناعات العسكرية الروسي استعداده لإنتاج وتجهيز الجيش الروسي بأحدث الصواريخ البالستية العابرة للقارات من طراز "سارمات".

وقال يوري بوريسوف نائب وزير الدفاع الروسي في مقابلة مع صحيفة "كراسنيا زفيزدا" التابعة لوزارة الدفاع الروسية، الأحد، إن المختصين والخبراء في مجمع الصناعات العسكرية أبدوا استعدادهم لإنتاج أحدث الصواريخ البالستية العابرة للقارات من طراز "سارمات" والمطلوبة للجيش الروسي.

وأضاف "أستطيع القول إن جميع المشاكل العملية والعلمية والتقنية والإنتاجية قد أنجزت".

وتتميز صواريخ "سارمات" بصعوبة اعتراضها من قبل وسائل الدفاع الجوي ويمكنها أن تحمل رؤوس نووية، إضافة إلى تزويدها بمحركات الطاقة النووية ونظام الدفاع الجوي ويمكن إطلاقها من أماكن تحت الأرض.