ماكرون يختتم زيارته إلى الهند بزيارة "فاراناسي" المقدسة

الشارقة 24 – أ. ف. ب:

ينهي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، زيارة دولة استمرت ثلاثة أيام إلى الهند برحلة إلى فاراناسي في قلب البلاد، إحدى أقدم المدن في العالم والموقع المقدس للهندوسية.

ويزور ماكرون سهل الغانج مهد الهندوسية بصحبة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي التقاه مرات عدة خلال الزيارة التي تهدف إلى تعزيز العلاقات بين باريس ونيودلهي.

ويدشن المسؤولان قبل الظهر محطة للطاقة الكهربائية الضوئية بقوة 100 ميغاواط في ميرزابور (50 كلم غرب فاراناسي)، والتي شيدتها مجموعة "إنجي"الفرنسية.

وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز الطاقة الشمسية خلال زيارة ماكرون إلى الهند، وتأتي غداة القمة التأسيسية للتحالف الشمسي الدولي التي شارك في ترؤسها.

وينتقل ماكرون بعدها بصحبة مودي إلى ضفة الغانج حيث يأتي الملايين كل عام للصلاة عند الدرج الذي ينتهي تحت النهر المقدس.

تشكل فاراناسي علاوة على تاريخها وطابعها الديني، واجهة للقوميين الهندوس الحاكمين حالياً في البلاد، فقد ترشح مودي في هذه الدائرة في الانتخابات التي أوصلته إلى السلطة، وهو يريد أن ينتقل بهذه المدينة إلى العصر الحديث مع جعلها رمزاً لمشروعه "المدن الذكية" الذي يقوم على مدن خضراء متصلة بشبكة الهند المستقبلية.