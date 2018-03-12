العثور على الصندوق الأسود للطائرة التركية المنكوبة

الشارقة 24 - د ب أ:

صرح مسؤول إيراني، اليوم الإثنين، بأنه تم العثور على الصندوق الأسود للطائرة التركية الخاصة التي تحطمت، أمس الأحد، جنوب غربي إيران.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا"، عن جعفر مرداني مساعد محافظ جهار محال بختياري (جنوب غرب) التي تحطمت بها الطائرة أنه تم العثور على الصندوق الأسود لها.

وأضاف مرداني أن ممثلاً عن تركيا، وأسر ضحايا الحادث، وصلوا اليوم إلى مطار شهركرد مركز المحافظة.

وأوضح أنه تم نقل الصندوق الأسود لإكمال الإجراءات القانونية، كما جرى نقل جثامين 10 من ضحايا الحادث إلى مطار شهركرد.

وكانت الطائرة في طريقها من إمارة الشارقة إلى مدينة إسطنبول التركية وتقل 7 ركاب وطاقماً من ثلاثة أفراد.