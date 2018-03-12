مقتل 2 إثر تحطم مروحية في نهر بمدينة نيويورك

الشارقة 24 - د ب أ:

قال متحدث باسم مكتب رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو إن 2 قتلا في حادث تحطم مروحية في نهر "ايست ريفر" في مدينة نيويورك، مساء الأحد.

وقال اريك فيليبس في تغريدة، نقلاً عن متحدثين باسم الشرطة والإطفاء كانا قد تحدثا إلى دي بلاسيو، "إن هناك ناج واحد وقتيلان على الأقل" بعد الحادث.

ولم تؤكد السلطات العدد الإجمالي للمسافرين، لكن وسائل إعلام محلية أفادت بوجود 6 أشخاص على متن الطائرة وتم إنقاذ الطيار. وقالت صحيفة "نيويورك بوست" إن المروحية ربما كانت تحمل سائحين.

وسقطت المروحية في نهر إيست ريفر بين منطقتي مانهاتن وكوينز، بالقرب من جزيرة روزفلت، وفقاً لإدارة الطيران الاتحادية.