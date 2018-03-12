مقتل ابنة رجل أعمال تركي بارز في تحطم طائرة بإيران

الشارقة 24 - رويترز:



لقيت شخصية ثرية بارزة في المجتمع التركي و7 من صديقاتها حتفهن ضمن 11 شخصاً، الأحد، عندما تحطمت طائرة خاصة كانت تقلهم لتركيا، بعد حضور حفل في دبي، على سفح جبل بإيران.



وقال مسؤول بوزارة النقل التركية إن الطائرة مملوكة لشركة بصران التركية وكانت تقل 8 ركاب وطاقماً مؤلفاً من ثلاثة أشخاص.



وكان من بين الركاب منة ابنة صاحب الشركة رجل الأعمال حسين بصران و7 من صديقاتها.



وبصران نائب سابق لرئيس نادي طرابزون لكرة القدم ويمتلك شركات تمارس أنشطة بدءاً من اليخوت حتى الطاقة.



وتشمل مشروعاته للبناء مشروع إسكان ضخم في الجانب الآسيوي من إسطنبول أطلق عليه اسم "أبراج منة" نسبة إلى ابنته.