كوبا تجري انتخابات "الحزب الواحد"

الشارقة 24 – رويترز:



أدلى الكوبيون بأصواتهم، الأحد، في انتخابات يتنافس فيها حزب واحد وتمثل الخطوة قبل الأخيرة في عملية سياسية ستتوج الشهر المقبل باختيار أول زعيم للجزيرة من غير أسرة كاسترو وذلك منذ ثورة عام 1959.



وتجري الحكومة الاقتراع كل خمس سنوات وتطلب فيه من الكوبيين الموافقة على قائمتين رسميتين من المرشحين للبرلمان والمجالس التشريعية للولايات وتصوره على أنه إظهار رمزي للوحدة في وجه الولايات المتحدة.



بيد أن الجمعية الوطنية المنتخبة هذا العام ستختار في 19 أبريل رئيساً جديداً ليحل محل راؤول كاسترو (86 عاماً) الذي حكم الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي هو وشقيقه الأكبر الراحل فيدل كاسترو على مدى نحو ستة عقود.



ومن المتوقع أن يحتفظ راؤول كاسترو، الذي تولى الرئاسة خلفا لأخيه الأكبر عام 2008، بزعامة الحزب الشيوعي. ومن المتوقع أيضا أن يصبح ميجيل دياز كانيل النائب الأول للرئيس (57 عاماً) رئيساً للبلاد.