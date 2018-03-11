تنصيب سباستيان بنيرا رئيساً لتشيلي

الشارقة 24 – د ب أ:



تم تنصيب الملياردير المحافظ سباستيان بنيرا، الأحد، رئيساً لتشيلي بعدما حقق فوزاً قوياً في انتخابات ديسمبر الماضي.



وأدى بنيرا اليمين الدستورية في مبنى البرلمان الكائن في مدينة فالبارايسو الساحلية في حضور أكثر من ألف من الضيوف بما في ذلك العديد من رؤساء الدول المجاورة.



وبعدها، أدى وزراؤه اليمين كذلك بمن فيهم الروائي المستقل روبرتو أمبورو وزيراً للخارجية.



ويتولى بنيرا السلطة من الرئيسة اليسارية ميشيل باشليت بعدما ألحق هزيمة بالمرشح الذي يمثل ائتلافها أليخاندرو جويلير بعدما قطع بنيرا وعوداً لإنعاش الاقتصاد الراكد.