الهند وفرنسا توقعان 14 اتفاقية تعاون في عدة مجالات

مودي خلال استقباله ماكرون في نيودلهي

الشارقة 24 – واس:



أبرمت الهند وفرنسا 14 اتفاقية تعاون في العديد من المجالات بعد محادثات أجراها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت.



وأشاد الجانبان بالجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الثنائية وتعهدا بمكافحة الإرهاب.



وقال مودي في مؤتمر صحافي تلا التوقيع: "ربما يكون عمر شراكتنا الاستراتيجية 20 عاماً، إلا أن شراكتنا الثقافية أقدم. اجتماعنا ليس اجتماعاً بين زعيمي بلدين وإنما هو اجتماع بين حضارتين".



ونوه ماكرون من جانبه بأهمية الهند كشريك استراتيجي، مؤكداً تطلع فرنسا إلى أن تكون "الشريك الاستراتيجي الأول للهند في أوروبا والعالم الغربي".