ترامب: كوريا الشمالية تريد صنع السلام

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، إنه يعتقد أن كوريا الشمالية تريد من الآن فصاعداً صنع السلام، مشيداً بضبط النفس من جانب بيونغ يانغ بعد الإعلان عن اجتماع محتمل بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ اون.

وأضاف ترامب أمام حشد من المؤيدين خلال تجمع بولاية بنسلفانيا "اعتقد أنهم يريدون صنع السلام. أظن أن الوقت حان".

وعبّر الرئيس الأميركي عن ثقته في التزام كوريا الشمالية بعدم إجراء أي عملية إطلاق صاروخية حتى موعد المفاوضات التاريخية بينه وبين كيم يونغ اون والتي قال إنها ستتوج بـ "نجاح كبير".

وأردف ترامب "اعتقد أنه بما يتعلق بكوريا الشمالية فإن الأمور ستسير بنحو جيد جداً، واعتقد إننا سنكون أمام نجاح هائل".