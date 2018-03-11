مقتل العشرات بكمين لطالبان في أفغانستان

الشارقة 24 - د ب أ:



ذكر مسؤول محلي، يوم السبت، أن كميناً نصبته حركة طالبان، في ولاية فرح غربي أفغانستان، أسفر عن مقتل 18 من أفراد الأمن الأفغان وعشرات من مقاتلي طالبان.



وقال فريد أحمد باختاوار رئيس مجلس ولاية فرح: إن ثمانية من أفراد القوات الخاصة الأفغانية وعشرة من رجال الشرطة قتلوا، بعد أن نصب مقاتلو طالبان كميناً لهم في منطقة بالا بولوك بولاية فرح.



وأضاف أن حوالي 40 من مسلحي طالبان قُتلوا أيضاً في الهجوم الذي استمر خمس ساعات على الأقل، وتابع أنه في أعقاب الكمين، قُتلت أسرة جراء انفجار قنبلة أسقطتها على منزلها طائرات أجنبية، في إطار دعمها للقوات الأفغانية.