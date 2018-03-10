ترامب يبدأ أولى جولاته لأميركا اللاتينية الشهر المقبل

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

الشارقة 24 – كونا:



يبدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الشهر المقبل، أول جولة له لأميركا اللاتينية، يشارك خلالها في قمة الأميركيتين، التي ستعقد في بيرو.



وقال البيت الأبيض في بيان، يوم السبت: إن ترامب سيلتقي خلال زيارته إلى بيرو رئيسها بيدرو كوشينسكي، كما أنه سيزور خلال جولته كولومبيا، للقاء رئيسها خوان سانتوس.



وأضاف البيان، أن ترامب سيشارك، خلال جولته بأميركا اللاتينية، في سلسلة من اللقاءات الثنائية والمتعددة الأطراف، مشيراً إلى أن الجولة تظهر استعداد الرئيس، لتعميق الروابط التاريخية مع الشركاء بالمنطقة، وتعزيز الالتزام المشترك، بتحسين الوضع الأمني، والرخاء لشعوب الأميركيتين.