مقتل مسلح و3 رهائن بدار للمحاربين القدامى في كاليفورنيا

من عناصر شرطة ولاية كاليفورنيا الأميركية، ارشيفية

الشارقة 24 – رويترز:



قالت الشرطة إن ثلاث نساء ومسلحاً احتجزهن رهائن في دار للمحاربين القدامى في ولاية كاليفورنيا الأميركية عثر عليهم قتلى يوم الجمعة في نهاية مأساوية للحادث.



ويعيش في الدار أعضاء سابقون في الجيش الأميركي من المعاقين وكبار السن.



وفي وقت سابق، قال سناتور بالولاية للصحافيين، إن المسلح كان عضواً في "باثواي هوم"، وهو برنامج للمحاربين القدامى الذين يعانون من إجهاد ما بعد الصدمة، وإن الضحايا يعتقد أنهن من العاملات في الدار.