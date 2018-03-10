في نهاية مأساوية لحادث الاحتجاز

مقتل مسلح و3 رهائن بدار للمحاربين القدامى في كاليفورنيا

  • السبت 10, مارس 2018 في 8:59 ص
  • من عناصر شرطة ولاية كاليفورنيا الأميركية، ارشيفية
    من عناصر شرطة ولاية كاليفورنيا الأميركية، ارشيفية
تم العثور على ثلاث سيدات احتجزن رهائن، ورجل مشتبه به قتلى، بعد أن دخلت الشرطة داراً لقدامى المحاربين في بلدة يونتفيل بولاية كاليفورنيا الأميركية، لإنهاء عملية الاحتجاز.
الشارقة 24 – رويترز:

قالت الشرطة إن ثلاث نساء ومسلحاً احتجزهن رهائن في دار للمحاربين القدامى في ولاية كاليفورنيا الأميركية عثر عليهم قتلى يوم الجمعة في نهاية مأساوية للحادث.

ويعيش في الدار أعضاء سابقون في الجيش الأميركي من المعاقين وكبار السن.

وفي وقت سابق، قال سناتور بالولاية للصحافيين، إن المسلح كان عضواً في "باثواي هوم"، وهو برنامج للمحاربين القدامى الذين يعانون من إجهاد ما بعد الصدمة، وإن الضحايا يعتقد أنهن من العاملات في الدار.