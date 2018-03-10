مقتل أربعة جنود وإصابة اثنين بانفجار لغم وسط مالي

تأهب أمني في مالي مع تنامي التهديدات، أرشيفية

الشارقة 24 – أ.ف.ب:



قال مصدر في وزارة الدفاع المالية، إن أربعة جنود ماليين قتلوا في وسط البلاد، إثر انفجار لغم في طريق عودتهم من عملية استهدفت قاعدة لمتطرفين إرهابيين،



وأضاف المصدر، "الحادث وقع عند عودة الجنود من عملية عسكرية ناجحة ضد القاعدة الرئيسية لمتطرفين إرهابيين في القاعدة الرئيسة في ديالوبي، حيث تم تحييد عشرة إرهابيين، وانفجر لغم في عربة للجيش وقتل أربعة جنود".



وبحسب مصدر آخر في الجيش "تم ضبط مخدرات وأسلحة وذخائر" خلال العملية.



وأكد مصدر عسكري أجنبي، مقتل أربعة جنود في انفجار لغم، قال إنه أدى أيضاً إلى إصابة جنديين اثنين.