مسلح يحتجز رهائن في دار لقدامى المحاربين في كاليفورنيا

قال كريس تشايلدز المتحدث باسم دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا كريس تشايلدز، في مؤتمر صحافي، إن مسلحاً دخل حفلاً في دار للمحاربين القدامى المعاقين في ولاية كاليفورنيا الأميركية مساء الجمعة، وأطلق النار واحتجز ثلاثة رهائن على الأقل، لكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات بينما أحاطت الشرطة بالمكان.وأضاف إن دار قدامي المحاربين بولاية كاليفورنيا في بلدة يونتفيل أغلقت، ويحاول مفاوضو حالات احتجاز الرهائن من ثلاث وكالات مختلفة بما في ذلك مكتب التحقيقات الاتحادي الاتصال بالمسلح على هاتفه المحمول.وتابع تشايلدز، إن المسلح لديه ثلاثة رهائن في غرفة واحدة، وقد أفرج بالفعل عن رهينة واحدة على الأقل، لكنه لم يعط مزيداً من التفاصيل.

وقال إن السلطات تعرف هوية المسلح، لكن ليست لديها فكرة عن دوافعه، فيماأفادت صحيفة "نابا فالي ريجستر"، بأن المسلح كان عضواً في برنامج "باثواي" للمحاربين القدامي الذين يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة، وأنه قد تم السماح بخروجه مؤخراً.