الرئيس الصيني يدعو ترامب إلى إيجاد حل سياسي للأزمة الكورية

الشارقة 24 – وام:



أجرى الرئيس الصيني شي جينبينغ، اتصالاً هاتفياً، مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، بشأن قضية شبه الجزيرة الكورية.



وأشاد الرئيس الصيني، بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الكوريتان مؤخراً، وأكد أن الصين تدعم بثبات نزع السلاح النووي للشمالية عبر الحوار والمفاوضات، وعبر عن تقديره لرغبة الرئيس الأميركي في إيجاد حل سياسي للأزمة، وتمنى أن تبدأ واشنطن وبيونغ يانغ، المحادثات في أسرع وقت ممكن.



من جانبه، أكد ترامب، أن اقتراح الرئيس الصيني بشأن الحل السياسي هو الصواب، وقال: "نحن نفضل حلاً سلمياً للقضية النووية لكوريا"، وأضاف أن بلاده تقدر عالياً لعب الصين دور الوساطة في القضية، وترغب في العمل معها لحل الأزمة.