أميركا تعلن عن مكافآت نظير معلومات عن قادة من طالبان باكستان

وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون

الشارقة 24 – رويترز:



قالت وزارة الخارجية الأميركية، إنها رصدت مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار نظير الإدلاء بمعلومات عن الملا فضل الله زعيم حركة طالبان الباكستانية.



وأضافت في بيان، إنها تعلن أيضاً عن مكافأة قدرها ثلاثة ملايين دولار نظير معلومات عن عبد الولي، وهو زعيم جماعة تابعة لطالبان الباكستانية، وأخرى بنفس القدر نظير الإدلاء بمعلومات عن منجل باغ، وهو زعيم جماعة باكستانية متشددة متحالفة مع طالبان ومتهمة بمهاجمة قوافل حلف شمال الأطلسي.