ماي: بريطانيا سترد إذا ثبتت مسؤولية روسيا عن هجوم بغاز الأعصاب

رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي

الشارقة 24 – رويترز:



أكدت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، أن بريطانيا سترد بالشكل المناسب إذا ما أظهرت الأدلة أن موسكو هي المسؤولة عن هجوم بغاز الأعصاب على جاسوس روسي سابق وابنته في إنجلترا.



وقالت ماي لمحطة "آي.تي. في نيوز" لدى سؤالها عما إذا كانت بريطانيا قد تطرد السفير الروسي "سنفعل ما هو مناسب... سنفعل ما هو صحيح... إذا ثبت أن الأمر نفذ برعاية دولة".



وأضافت "لكن دعونا نعطي الشرطة وقتاً ومساحة لإجراء التحقيق بالفعل".



وهذا هو أول تعليق من ماي منذ أن قالت الشرطة الأربعاء، إن الهجوم نفذ باستخدام غاز الأعصاب.



وتعرف خبراء حكوميون على المادة، مما سيساعدهم على التعرف على مصدرها لكن لم تعلن أي معلومات.



ولا يزال سكريبال وابنته فاقدي الوعي وحالتهما حرجة، لكنها مستقرة فيما يظل الشرطي نيك بايلي الذي أصيب أيضا بالمادة السامة في حالة خطيرة.