ترامب يوافق على لقاء تاريخي مع كيم جونغ أون

الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون

الشارقة 24 – وكالات:



قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الخميس، إن "تقدماً كبيراً" يتحقق مع كوريا الشمالية، وذلك في أعقاب الإعلان عن أنه سيجتمع مع الزعيم كيم جونج أون بحلول مايو المقبل.



وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر": "تحدث كيم جونج أون عن نزع السلاح النووي مع ممثلي كوريا الجنوبية، وليس مجرد تجميد".



وتابع "كذلك، لن تكون هناك اختبارات صاروخية من جانب كوريا الشمالية خلال هذه الفترة"، أي خلال فترة المفاوضات المحتملة.



وأردف ترامب "لقد تحقق تقدم كبير، لكن العقوبات تظل قائمة إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق".



وأكد البيت الأبيض الخميس، أن ترامب وافق على لقاء كيم جونغ أون سعياً للتوصل إلى اتفاق حول نزع الأسلحة النووية.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان، إن ترامب سيقبل الدعوة للقاء كيم جونغ أون في مكان وزمان سيتم تحديدهما لاحقاً.