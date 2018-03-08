مقتل 20 من طالبان الباكستانية في ضربة جوية داخل أفغانستان

الشارقة 24 – رويترز:

قالت مصادر في المخابرات الباكستانية، إن طائرة أميركية بدون طيار نفذت ضربة جوية على معسكر للتدريب في إقليم كونار بشرق أفغانستان أمس الأربعاء، مما أسفر عن مقتل أكثر من 20 من "طالبان" كانوا يعدون لشن هجمات انتحارية داخل باكستان.

وأضافت المصادر، أن الهجوم الذي استهدف قرية ساريشا سلطان شاه، أسفر أيضاً عن مقتل اثنين على الأقل من قياديي الحركة، إضافة إلى من يعتقد أنه مدرب على الهجمات الانتحارية.

ولم يؤكد متحدث باسم مهمة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي والقوات الأميركية في العاصمة الأفغانية كابول صحة هذا التقرير.

وقال في بيان، أرسله عبر البريد الإلكتروني "ليس لدينا علم بهذا التقرير وبالتالي ليست لدينا معلومات نضيفها".