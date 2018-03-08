بحسب مصادر أمنية

مقتل 20 من طالبان الباكستانية في ضربة جوية داخل أفغانستان

  • الخميس 08, مارس 2018 في 7:17 م
  • جندي أميركي بجوار طائرة بدون طيار في قاعدة جوية في أفغانستان
    جندي أميركي بجوار طائرة بدون طيار في قاعدة جوية في أفغانستان
قتل 20 على الأقل من عناصر "طالبان" الباكستانية، بغارة جوية لطائرة أميركية بدون طيار على معسكر تدريب في إقليم كونار بشرق أفغانستان أمس الأربعاء.
الشارقة 24 – رويترز:
 
قالت مصادر في المخابرات الباكستانية، إن طائرة أميركية بدون طيار نفذت ضربة جوية على معسكر للتدريب في إقليم كونار بشرق أفغانستان أمس الأربعاء، مما أسفر عن مقتل أكثر من 20 من "طالبان" كانوا يعدون لشن هجمات انتحارية داخل باكستان.
 
وأضافت المصادر، أن الهجوم الذي استهدف قرية ساريشا سلطان شاه، أسفر أيضاً عن مقتل اثنين على الأقل من قياديي الحركة، إضافة إلى من يعتقد أنه مدرب على الهجمات الانتحارية. 
  
ولم يؤكد متحدث باسم مهمة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي والقوات الأميركية في العاصمة الأفغانية كابول صحة هذا التقرير.
 
وقال في بيان، أرسله عبر البريد الإلكتروني "ليس لدينا علم بهذا التقرير وبالتالي ليست لدينا معلومات نضيفها".