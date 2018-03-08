بريطانيا: العميل الروسي السابق تم تسميمه بغاز أعصاب

وزيرة الداخلية البريطانية أمبر راد تصل إلى داونينج ستريت في لندن، أرشيفية

الشارقة 24 – وكالات:

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر راد الخميس، أن العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا، تم تسميمهما بغاز أعصاب "نادر للغاية".

وقالت راد أمام النواب البريطانيين، "نتعهد القيام بكل شيء لإحالة المسؤولين إلى القضاء، أياً كانوا وأنى يكونون".

وأوضحت "إن استخدام غاز الأعصاب على الأراضي البريطانية، عمل مناف للأخلاق والقوانين، ومن حق الناس أن يعرفوا من المسؤول، لكن إذا ما أردنا أن نتصرف بحزم في هذا التحقيق، علينا أن نتجنب التكهنات وأن نمكن الشرطة من متابعة تحقيقها".

وأكدت وزيرة الداخلية، أن الشرطة تدرس كل السيناريوهات الممكنة.

وأوضحت أيضاً للنواب، أن سيرغي وابنته ما زالا فاقدي الوعي منذ العثور عليهما على مقعد بالقرب من مركز تجاري في سالزبري، الأحد الماضي، جنوب بريطانيا.

أما الشرطي الذي يعالج في المستشفى، وكان من أوائل الواصلين إلى المكان فما زال في حالة "خطرة، لكن مستقرة"، وخلصت إلى القول "إنه واع ويتحدث".

وقالت الشرطة أمس الأربعاء، إنها تحقق في القضية بصفتها محاولة قتل.