وزير الخارجية الصيني: سنقوم بالرد المناسب حال اندلاع حرب تجارية مع أميركا

الشارقة 24 – رويترز:

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، الخميس، إن بلاده ستقوم بـ "الرد المناسب والمبرر" في حالة اندلاع حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

واعتبر وانج، على هامش مؤتمر الشعب الوطني، الدورة البرلمانية السنوية للصين، أن حرباً تجارية "ليست على الإطلاق الحل السليم"، مضيفاً أن بكين رغم ذلك مستعدة للرد.

وأضاف أن أكبر اقتصادين في العالم "يجب أن يسعيان لأن يكونا شريكين في التعاون."

وقال وانج إن الدول الأخرى التي تصف الصين بأنها "منافس استراتيجي" هي "خاطئة بشكل أساسي"، في إشارة إلى تصنيف واشنطن للصين في استراتيجيتها للدفاع الوطني.