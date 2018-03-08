إصابة 4 بجروح خطيرة في هجومين بالسكين في النمسا

الشارقة 24 – رويترز:

قال متحدث باسم الشرطة النمساوية إن 4 أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة في هجومين بالسكين في العاصمة فيينا، الأربعاء، لكن لم يتضح الدافع من وراءهما أو ما إذا كانت هناك صلة بينهما.

ووقع الهجوم الأول الساعة 7:45 مساء (1845 بتوقيت جرينتش) في الحي الثاني بفيينا حيث يوجد متنزه براتر الشهير.

وقال المتحدث "هاجم رجل أسرة مكونة من أب وأم وابنتهما البالغة من العمر 17 عاماً بسكين. وأصيب الـ 3 بجروح خطيرة وحياتهم في خطر".

وأضاف "وبعد ذلك بنصف ساعة وقع هجوم ثان ... في براترشتيرن وأصيب فيه شخص بجروح خطيرة أيضاً وحياته في خطر. ولا نعلم إن كانت هناك أي صلة ولا يزال الدافع غير واضح".