الأمم المتحدة تشتبه في "أعمال إبادة جماعية" بحق الروهينجا بميانمار

الشارقة 24 – رويترز:

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين، يوم الأربعاء، إنه يشتبه بقوة في ارتكاب "أعمال إبادة جماعية" بحق المسلمين الروهينجا في شمال ولاية راخين بميانمار منذ أغسطس.

وأضاف الأمير زيد في كلمة بمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، أن التقارير التي تحدثت عن إزالة مقابر جماعية بالجرافات في ميانمار تظهر محاولة متعمدة من جانب السلطات لتدمير الأدلة على جرائم دولية محتملة قد تشمل جرائم ضد الإنسانية.

وتابع في كلمته أمام المجلس في جنيف، الإعلان في الآونة الأخيرة عن أن سبعة جنود وثلاثة من ضباط الشرطة سيمثلون للمحاكمة بتهمة قتل عشرة من الروهينجا خارج نطاق القضاء ليس كافياً على الإطلاق.