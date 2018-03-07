البيت الأبيض: استقالة المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي

الشارقة 24 – رويترز:

قال البيت الأبيض إن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض جاري كون قدم استقالته.

وقال كون في بيان أصدره البيت الأبيض، الثلاثاء، "تشرفت بخدمة بلادي ووضع سياسات اقتصادية داعمة للنمو لصالح الشعب الأميركي وبصفة خاصة إقرار الإصلاح الضريبي التاريخي. أشعر بالامتنان للرئيس لمنحي هذه الفرصة وأتمنى النجاح الكبير له وللإدارة في المستقبل".

وعمل كون مصرفياً في وول ستريت وأصبح من المخططين الرئيسيين للإصلاح الضريبي عام 2017.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيتخذ قراراً قريباً بشأن تعيين مستشار اقتصادي جديد خلفاً لكون.

وقال ترامب على تويتر "سنتخذ قراراً قريباً بشأن تعيين مستشار اقتصادي جديد. أشخاص كثيرون يرغبون في الوظيفة - سنختار بحكمة".

وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن مستشار البيت الأبيض بيتر نافارو مدير مجلس التجارة الوطني بالبيت الأبيض والمعلق المحافظ لاري كادلو هما المرشحان البارزان للمنصب.