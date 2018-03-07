غوتيريش يشيد باتفاق الكوريتين على عقد قمة بينهما الشهر المقبل

الشارقة 24 - د ب أ:

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش باتفاق كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية على عقد قمة بينهما في أبريل المقبل، ووصفه بأنه خطوة مشجعة.

وشدد غوتيريش في بيان أصدره المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك على الحاجة إلى "حماية ذلك الزخم وانتهاز الفرص المتاحة لإيجاد مسار سلمي للأمام".

وكان مستشار أمني كبير لرئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن أعلن الثلاثاء أن زعيمي الكوريتين الشمالية والجنوبية اتفقا على عقد قمة في أواخر أبريل المقبل.

وقال المستشار ويدعى تشونج إيوي يونج في تصريحات صحافية إن المباحثات بين الكوريتين ستعقد في المنطقة الأمنية المشتركة منزوعة السلاح في بان مون جوم.

وأضاف تشونج أن الكوريتين اتفقتا أيضاً على إقامة خط ساخن بين زعيمي الدولتين، بغرض المساعدة على الحد من التوتر العسكري بينهما.

وجاء هذا الإعلان بعد أن استقبل زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون وفداً من كوريا الجنوبية.

وهذه هي المرة الأولى التي يستقبل فيها كيم وفداً يضم مسؤولين بارزين من كوريا الجنوبية، وذلك منذ توليه منصبه عام 2011، وجاء هذا الوفد في أعقاب زيارة شقيقته كيم يو جونج لكوريا الجنوبية لحضور أولمبياد الألعاب الشتوية التي استضافتها الجارة الجنوبية الشهر الماضي.