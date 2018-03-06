25 قتيلاً في حادث سقوط شاحنة بغرب الهند

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

ذكر مسؤولون أن شاحنة تقل مدعوين إلى عرس سقطت من أعلى جسر، صباح الثلاثاء، في غرب الهند، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 25 شخصاً غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأفادت المعلومات الأولية بأن السائق فقد السيطرة على الشاحنة ما أدى إلى انحرافها عن الجسر وسقوطها من علو 8 أمتار في مجرى نهر جاف في ولاية غوجارات على ما أوضحت الشرطة.

وقال المسؤول في شرطة غوجارات ك.ج. كادابدا "كان نحو 60 شخصاً في الشاحنة وغالبية الضحايا هم من النساء والأطفال".

وأشار مسؤولون إلى أن الحصيلة مرجحة للارتفاع، إذ أن الكثير من الركاب الذين كانوا متجهين إلى عرس، لا يزالون عالقين تحت الشاحنة المنقلبة. ونقل عدد من الجرحى إلى المستشفى.

ووقع الحادث في منطقة بافناغار على بعد 150 كيلومتراً من عاصمة الولاية أحمد أباد.

ويعتبر سجل الحوادث المرورية في الهند من الأسوأ في العالم.

ويسقط أكثر من 150 ألف قتيل سنوياً بسبب وضع الطرقات السيء والسيارات القديمة والتهور في القيادة.