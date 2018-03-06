رئيس كوريا الجنوبية: يجب تعزيز قدراتنا العسكرية ضد بيونجيانج

الشارقة 24 - رويترز:

ذكر رئيس كوريا الجنوبية مون-جيه إن، الثلاثاء، أنه ينبغي على الجيش تركيز كل قواه على تعزيز قدراته الدفاعية لمواجهة برامج كوريا الشمالية الصاروخية والنووية، حتى وإن كان الحوار قائماً بين البلدين.

وقال مون في تصريحات خلال حفل تخرج عسكري "يجب أن نتحدث مع الشمال بخصوص جعل شبه الجزيرة الكورية خالية من الأسلحة النووية، ولكن علينا في الوقت نفسه تركيز كل جهودنا لإقامة دفاعات ضد البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية على وجه السرعة".

وأضاف مون أنه سيعمل على تطوير النظام الدفاعي المشترك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.