الصين تدافع عن زيادة ميزانية الإنفاق العسكري

الشارقة 24 - رويترز:

دافعت وسائل الإعلام الصينية الرسمية، الثلاثاء، عن زيادة في ميزانية الإنفاق العسكري قدرها 8.1 % لهذا العام، وقالت إنها متناسبة ومنخفضة وإن بكين ليست في سباق تسلح مع الولايات المتحدة.

وكشفت الصين، الإثنين، عن أكبر زيادة في الإنفاق العسكري خلال 3 سنوات، مما يعزز برنامجها الطموح للتحديث العسكري ويثير قلق جيرانها خاصة اليابان وتايوان التي تتمتع بحكم ذاتي.

ويحظى حجم الإنفاق العسكري الصيني بمراقبة وثيقة في أنحاء العالم بحثاً عن أي مؤشرات على نوايا الصين الاستراتيجية، وسط برنامج تحديث كبير يشمل تطوير مقاتلات شبح وحاملات طائرات وصواريخ مضادة للأقمار الصناعية.

وتصر الصين على أن إنفاقها العسكري لا يمثل تهديداً لأحد وأنها لا تحتاج إلا لتحديث عتادها القديم والدفاع عن مصالحها المشروعة في الوقت الذي تؤكد فيه على موقفها الصارم بشأن نزاعات في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي وبشأن تايوان التي تقول الصين إنها إقليم منشق.