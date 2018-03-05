كيم جونج أون يلتقي بوفد كوري جنوبي يزور كوريا الشمالية

رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن يجري محادثات مع وفد شمالي، أرشيفية

الشارقة 24 – وكالات:

نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الرئاسة القول، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أقام اليوم الإثنين مأدبة عشاء للوفد الكوري الجنوبي الذي يزور بيونج يانج.

ولم يتم الإفصاح عن تفاصيل بشأن محتوى الحديث الذي جرى أثناء مأدبة العشاء مع زعيم كوريا الشمالية.

وتقضي مهمة مبعوثي الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن، ارفع مسؤولين كوريين جنوبيين يزورون الشمال منذ أكثر من عقد، بمناقشة سبل تشجيع الحوار بين بيونغ يانغ وواشنطن حول الأسلحة النووية.

ويشار إلى أن هذه الزيارة تعتبر رداً على زيارة كيم يو جونج، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، لكوريا الجنوبية في فبراير الماضي.

وكانت كيم يو جونج قد حضرت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونج تشانج، بناء على دعوة الرئيس الكوري الجنوبي، كما نقلت دعوة من شقيقها للرئيس لزيارة بيونج يانج.

مع ذلك، جاء رد فعل الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه- إن على الدعوة حذراً، إذ يتعين عليه أن يتأكد أن خطواته متوافقة مع حليفته أميركا، التي شنت حملة لممارسة أقصى ضغط على كوريا الشمالية في محاولة لإجبارها على التخلي عن أسلحتها النووية.