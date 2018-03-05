تجرى 18 مارس وبوتين "الأوفر حظاً"

موسكو: أميركا تحاول التدخل في الانتخابات الروسية

  • الإثنين 05, مارس 2018 في 4:06 م
أكد نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف، الإثنين، أن موسكو لديها أدلة على أن الولايات المتحدة تحاول التدخل في الانتخابات الرئاسية الروسية.
الشارقة 24 – رويترز:
 
نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف، قوله، اليوم الإثنين، إن موسكو لديها أدلة على أن الولايات المتحدة تحاول التدخل في الانتخابات الرئاسية الروسية.
 
وتجري الانتخابات يوم 18 مارس، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين سيفوز فيها بسهولة.
 
ونسبت وكالة إنترفاكس لريباكوف  قوله إن الولايات المتحدة تحاول إشاعة الفوضى في روسيا، مضيفاً أن العقوبات الأميركية تهدف لزعزعة استقرار البلاد.
 
وتتهم أجهزة مخابرات أميركية روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي جرت في 2016 وهو ما تنفيه موسكو.