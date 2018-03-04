إيران تعثر على الصندوقين الأسودين لـ "الطائرة المنكوبة"

الشارقة 24 – رويترز:

قالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، اليوم الأحد، إن فرق الطوارئ عثرت على الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب التي تحطمت بعد اصطدامها بقمة جبل في جنوب غرب إيران قبل أسبوعين، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها من ركاب وأفراد طاقم ومجموعهم 66 شخصاً.

وتعرضت إيران لعدد من حوادث تحطم الطائرات في العقود الماضية، وتقول طهران إن السبب في ذلك هو العقوبات التي تفرضها عليها الولايات المتحدة، مما حال دون استيراد طائرات جديدة أو قطع غيار.

وكانت الطائرة التابعة لشركة آسمان للطيران اختفت من على شاشات الرادار بعد 50 دقيقة من إقلاعها من طهران إلى مدينة ياسوج، بجنوب غرب البلاد في 18 فبراير.

وقال رضا جعفر زاده مدير العلاقات العامة بمؤسسة الطيران المدني لوكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، إنه تم تسليم الصندوقين للسلطات القضائية قبل تولي الخبراء فحصهما.