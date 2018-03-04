اشتراكيو ألمانيا يصوتون لصالح تشكيل حكومة مع ميركل

الشارقة 24 - د ب أ:



أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا أن 66% من أعضائه صوتوا لصالح تشكيل ائتلاف حكومي مع التحالف المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه المستشارة أنجيلا ميركل.

وبذلك يمهد الاشتراكيون الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة في ألمانيا بعد نحو خمسة أشهر من الانتخابات التي أجريت أواخر سبتمبر من العام الماضي، والتي أعقبها مفاوضات فاشلة بين تحالف ميركل المسيحي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر مما اضطر ميركل للتفاوض مع الاشتراكيين لتشكيل ائتلاف موسع مع الاشتراكيين.

وأعلن الاشتراكيون أن نسبة التصويت بين الأعضاء بلغت 78.39% من إجمالي الأعضاء وأن 239 ألف و604 أعضاء صوتوا بنعم لصالح الائتلاف الحكومي مقابل 123 ألف و329 عضواً رفضوا النسخة الجديدة من الائتلاف.

ومن المقرر أن ينتخب البرلمان الألماني المستشارة ميركل في الرابع عشر من مارس الجاري.