الإيطاليون ينتخبون برلمانهم الأحد وسط توقعات من التحول نحو اليمين

الشارقة 24 – واس:

تجري إيطاليا، الأحد، انتخابات برلمانية لاختيار نواب جدد عن الشعب، وسط توقعات بتفوق الأحزاب اليمينية الشعبوية والأحزاب المناهضة لأوروبا، وفقاً لما أظهرته الاستطلاعات الأخيرة، إلا أن التوقعات تشير أيضاً إلى عدم الوصول إلى نتائج تحقق فوزاً واضحاً لأحد الأحزاب.

وتفتح اللجان الانتخابية أبوابها منذ السابعة صباحاً وحتى الـ 11 ليلاً، ولن تظهر النتائج الرسمية إلا قبل ظهر يوم الإثنين المقبل.

وأشارت الاستطلاعات الأخيرة إلى تقدم تحالف يمين الوسط بزعامة رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني، إلا أن حزب رابطة الشمال الإيطالي المعادي للأجانب يحقق أيضاً نتائج متقدمة.

ويرى المراقبون أن الحزب الديمقراطي الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء باولو جينتيلوني ورئيسه ماتيو رينزي، سيتعرض لهزيمة. ويتوقع خبراء الانتخابات أن يمر ثالث أكبر اقتصاد في المنطقة الأوروبية بلعبة أخذ ورد طويلة، حيث يستبعد حصول حزب بعينه أو تحالف بعينه على أغلبية تؤهله لتشكيل الحكومة المقبلة.