ترامب يهدد بفرض ضريبة على واردات السيارات الأوروبية

الشارقة 24 - رويترز:

واصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغط على شركاء بلاده التجاريين، السبت، مهدداً شركات صناعة السيارات الأوروبية بفرض ضريبة على الواردات في حالة اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات انتقامية رداً على خطة ترامب التي تقضي بفرض تعريفات جمركية على الألمونيوم والصلب.

وأشارت تغريدة لترامب على تويتر إلى رفضه الإذعان لمصالح قطاع الأعمال بالولايات المتحدة والشركاء التجاريين الأجانب الذين شعروا بقلق من احتمال نشوب حرب تجارية.

وقال ترامب "إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد أن يزيد بشكل أكبر تعريفاته وحواجزه الضخمة بالفعل على الشركات الأميركية التي تقوم بنشاط هناك، سنفرض ببساطة ضريبة على سياراتهم التي تتدفق بشكل حر إلى الولايات المتحدة، يجعلون من المستحيل بيع سياراتنا هناك. التجارة الضخمة غير متوازنة".

وتفرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية تبلغ 2.5 % على السيارات التي يتم تجميعها في أوروبا وتعريفة تبلغ 25 % على السيارات الفان والشاحنات الصغيرة المصنوعة في أوروبا. وتفرض أوروبا تعريفة قدرها 10 % على السيارات المصنوعة في الولايات المتحدة.

وانتقد ترامب أوروبا في تصريحات أدلى بها خلال حفل لجمع التبرعات بولاية فلوريدا.