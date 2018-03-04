التحالف الأمني الدولي يدين هجمات بوركينا فاسو الإرهابية و"القاعدة" تتبنى

الشارقة 24 – وام:



أدان التحالف الأمني الدولي، الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها سفارة فرنسا والمعهد الفرنسي، إلى جانب مقر القوات المسلحة البوركينية، في العاصمة واغادوغو، والتي أودت بحياة عدد من رجال الأمن وإصابة عشرات الأبرياء.



وأكد التحالف في بيان له، الوقوف التام مع بوركينا فاسو وفرنسا، ضد كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، وطالب المجتمع الدولي والهيئات الأممية، بتعزيز الجهود لمواجهة هذه الهجمات الإرهابية والوقوف بحزم للتصدي لخطر التطرف.



يشار إلى أن التحالف، الذي أعلن في أبوظبي في فبراير 2017، يعد بمثابة مجموعة عمل دولية لمواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للقارات، ويضم كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والسنغال ومملكة البحرين والمملكة المغربية.

وقالت وكالة الأخبار الموريتانية، إن جماعة تابعة للقاعدة في مالي أعلنت مسؤوليتها عن هجمات بوركينا فاسو الإرهابية.