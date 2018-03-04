كوريا الشمالية تهدد بمواجهة أميركا بسبب تدريبات عسكرية

الشارقة 24 – رويترز:



هددت كوريا الشمالية، يوم السبت، بمواجهة الولايات المتحدة، إذا أجرت تدريبات عسكرية مشتركة مع كوريا الجنوبية، قائلة إنها لن تتسول إجراء مباحثات مع واشنطن.



ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مستشار أمني للرئاسة قوله: إن من المقرر أن تبدأ الولايات المتحدة التدريبات المشتركة في إبريل المقبل، في أحدث حلقة من سلسلة تدريبات دأبت كوريا الشمالية على وصفها بأنها تشكل تهديداً لها.



وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، وهي الوكالة الرسمية في كوريا الشمالية، "إذا استقرت الولايات المتحدة في نهاية الأمر على إجراء تدريبات عسكرية مشتركة، مع الإبقاء على العقوبات ضد كوريا الشمالية، فإن بيونغ يانغ ستواجه الولايات المتحدة وفقاً لما تراه أسلوباً مناسباً كإجراء مضاد، وعلى الولايات المتحدة تحمل مسؤولياتها عما سيترتب على ذلك من آثار"، مضيفة أن التدريبات ستضر بجهود المصالحة في شبه الجزيرة الكورية.



وأكدت كوريا الشمالية، أنها ترغب في الحديث إلى الولايات المتحدة، لكنها قالت إنها لن تجلس أبداً في ظل شروط مسبقة.



ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية قوله "لن نتسول الحوار أو نتجنب الخيار العسكري الذي تتحدث عنه الولايات المتحدة".



وأضافت الوكالة "الأمر بكاملة يتوقف على نهج الولايات المتحدة، إما أن يسود السلام الذي ترجوه دولتنا والعالم بأسره شبه الجزيرة الكورية، أو أن يتطور وضع لا يرجوه أحد في دائرة مفرغة من المواجهة".