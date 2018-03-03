ماي تستبعد إجراء استفتاء ثان على "الخروج" من الاتحاد الأوروبي

الشارقة 24 – د ب أ:

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، خلال مقابلة نشرتها صحيفة "دى فيلت" الألمانية، وصحف أخرى متحالفة معها اليوم السبت، أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي كما هو مخطط يوم 19 مارس عام 2019، وأن لا نية لإجراء استفتاء ثان على "الخروج" من التكتل الأوروبي.

وقالت إن عدم تنفيذ نتيجة الاستفتاء الأول، من شأنه أن يضر بثقة الجمهور في السياسيين، مشيرة إلى أن أغلبية ساحقة من المشرعين البريطانيين يتفقون معها.

لكن استطلاعات الرأي أظهرت أن التأييد الجماهيري لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يتضاءل، بينما أوضح رئيس الاتحاد الأوروبي، دونالد توسك ورئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر، أن بريطانيا ستكون موضع ترحيب للبقاء في التكتل.

وصوت البريطانيون لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بنسبة 52 %، مقابل 48 %، في استفتاء أجري في يونيو 2016.

وقد هيمنت هذه القضية المثيرة للانقسام منذ ذلك الحين على السياسة الداخلية.