الشرطة تواصل البحث عن منفذ الهجوم

قتيلان بإطلاق نار في حرم جامعة أميركية

  • السبت 03, مارس 2018 في 12:52 ص
  • سيارة للشرطة الأميركية قرب موقع حادث إطلاق نار سابق
    سيارة للشرطة الأميركية قرب موقع حادث إطلاق نار سابق
لقي شخصان حتفهما، بإطلاق نار الجمعة، في حرم جامعة سنترال ميشيغن، في شمال الولايات المتحدة.

الشارقة 24 – أ ف ب:

قتل شخصان، بإطلاق نار يوم الجمعة، في حرم جامعة سنترال ميشيغن، في شمال الولايات المتحدة، كما ذكرت الجامعة محذرة من مشتبه به "19 عاماً"، لم يتم توقيفه بعد.

وأكدت الجامعة على موقعها الإلكتروني، فرض طوق أمني حول الحرم، الذي يقصده ما لا يقل عن 18 ألف طالب.

وكانت الجامعة قد أوضحت أن إطلاق النار حصل في مبنى "كامبل هول" في هذه الجامعة الواقعة في مدينة ماونت بليزنت بين شيكاغو وديترويت.

وأشارت إلى أن القتيلين ليسا من الطلاب، وأن الشرطة تعتقد أن أسباباً محلية وراء الحادث.

وقال مسؤولون في الجامعة إن المشتبه به رجل أسود ويعتبر "مسلحاً وخطيراً".